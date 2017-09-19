تأجيل طعن المستشار عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض لـ 14 أكتوبر
تأجيل طعن المستشار عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض لـ 14 أكتوبر
10:35 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
محكمة النقض
كتب- طارق سمير:
قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل طعن المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على استبعاده من رئاسة المحكمة، لجلسة 14 أكتوبر المقبل للاطلاع.
وقال عمارة في طعنه إن قرار رئيس الجمهورية تخطي مبدأ الاقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي استند إليه.
كان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الاقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.
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