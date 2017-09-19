ضبط أدوات طبية مجهولة المصدر داخل أحد الأكشاك في بورسعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أدوات طبية مجهولة المصدر داخل أحد الأكشاك بحي الضواحي.

كانت قد أسفرت حملة أمنية مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بمنطقة الأمل بحي الضواحي، عن ضبط أدوات طبية مجهولة المصدر داخل أحد الأكشاك غير المرخصة أثناء قيامها بإزالته، حيث عثر بداخله على كراتين تحتوي على لفائف من الشاش الأبيض وأربطة الضغط وعدد آخر من الأدوات غير معلومة المصدر.

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تم تحرير المحضر رقم 7270 لسنة 2017 جنح الضواحى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.