أمن الشرقية يطارد عامل متهم بقطع أصابع زوجته بسبب ملكية منزل

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أمرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار وليد جمال، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار عامل متهم بالتعدي على زوجته بسنجة، وقطع بعص أصابع يدها؛ لرفضها تسجيل منزل تملكه باسمه.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوصول "السيدة م."، 41 سنة، مستشفى الزقازيق الجامعي، مصابة بجروح قطعية متعددة بالرأس واليدين، وتعرضها لبتر كامل بإصبعي الإبهام، وقطع بإصبعي السبابة والوسطى باليد اليسرى.

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بسؤال والدها، اتهم زوجها "السيد ا."، 45 سنة، عامل، بالتعدي عليها بسلاح أبيض؛ لرفضها تسجيل منزل خاص بها باسمه.