حماس تعلن مقتل أحد نشطائها داخل نفق جنوب قطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء مقتل أحد نشطائها داخل نفق في جنوب قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الكتائب إن الناشط (24 عاما) من سكان رفح جنوب قطاع غزة، ولقي حتفه "أثناء عمله في نفق للمقاومة" في جنوب القطاع.

ولم تورد القسام المزيد من التفاصيل.

وكانت الكتائب أعلنت الجمعة الماضية عن مقتل اثنين من نشطائها في حادثتين منفصلتين داخل نفقين في قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى كتائب القسام منذ مطلع العام الجاري جراء حوادث انهيار الأنفاق إلى ستة، علما بأنها كانت أعلنت عن مقتل 29 من عناصرها العام الماضي جراء حوادث انهيار الأنفاق وخلال التدريب.