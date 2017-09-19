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وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: «نحن خادمين لأهالي الإسكندرية»

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وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: «نحن خادمين لأهالي الإسكندرية» وزير التنمية المحلية لرؤساء الأحياء: «نحن خادمين لأهالي الإسكندرية»

التحرير

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عقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لرؤساء أحياء محافظة الإسكندرية بحضور الدكتور محمد سلطان؛ لعمل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة النظافة.

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شدد "الشريف" على وجوب عمل نقلة نوعية يشعر بها المواطن السكندري، وعمل طفرة في مجال النظافة على مستوى الأحياء؛ لتكون الإسكندرية "أنظف مدينة في حوض البحر المتوسط".

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وأكد الوزير أهمية الإبداع في تنمية الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، مكلفا رؤساء الأحياء بتخصيص ساعة محددة في اليوم للقاء المواطنين، والاستماع إلى الشكاوى، والعمل على حلها والإعلان عنها، مشددا على ضرورة رفع شعار "نحن خادمين لأهالي الإسكندرية".

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كما كلف الوزير رؤساء الأحياء بعمل تقرير مفصل للمعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، وتحديد مقترحات لحلها، وحصر التعديات على أراضي الدولة، قائلا: "لا تعديات على أراضي الدولة في عهد الرئيس بعد الآن".

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التحرير

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