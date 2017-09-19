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التجارة: هنصنع الأستيكة والقلم لمساعدة محدودي الدخل (فيديو)

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التجارة: هنصنع الأستيكة والقلم لمساعدة محدودي الدخل (فيديو) التجارة: هنصنع الأستيكة والقلم لمساعدة محدودي الدخل (فيديو)

التحرير

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قال ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، إن معارض أهلا مدارس تقدم 20% تخفيضات على المستلزمات الدراسية، مؤكدا أن الدولة تسعى من خلال هذه المعارض إلى مساعدة محدودي الدخل.

وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الثلاثاء: "وزارة التجارة تنظم هذا المعرض بالتعاون مع وزارة ، والمعرض مستمر حتى 22 سبتمبر الجاري"، موضحا أن المعرض يوفر الزي المدرسي والأدوات المدرسية والجلود والأحذية.

وتابع: "لدينا مبادرة لإنتاج المنتجات المستوردة، ومنها الأستيكة والقلم الرصاص، إذ سخر البعض من استيرادهم من الخارج"، مشيرا إلى أن هذا المشروع يساهم في خفض الأسعار بعد إلغاء استيرادها وتصنيعها محليا.

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