منظمة العفو الدولية: زعيمة ميانمار "تدفن رأسها في الرمال"

يانجون - (د ب أ):

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء إن زعيمة ميانمار الفعلية، أون سان سو تشي وحكومتها "يدفنان رأسهما في الرمال بشأن الأهوال التي يتكشف حدوثها في ولاية راخين".

وقال جيمس جوميز، مدير المنظمة بجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي "هناك دليل واضح يشير إلى أن القوات الأمنية تقوم بحملة تطهير عرقي".

وأضاف "على الرغم من أنه أمر إيجابي أن نسمع أون سان سو تشي تدين انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، إلا أنها التزمت الصمت بشأن دور قوات الأمن في ذلك"، في إشارة إلى الخطاب المتلفز الذي أذيع في وقت سابق من اليوم.

وأوضح جوميز" أون سان سو تشي تزعم أن حكومتها (لا تخشى الضجة الجوفاء بشأن إجراء تدقيق دولي). فقد قالت ميانمار أكثر من مرة إنها لن تتعاون مع مهمة تقصى الحقائق الأممية التي تم تشكيلها مطلع هذا العام".

وقال "إذا لم يكن لدى ميانمار ما تخفيه، يتعين عليها أن تسمح بدخول المحققين الأمميين للبلاد، بما فى ذلك ولاية راخين".