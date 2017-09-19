وزير إماراتي يُشيد بجهود مصر في الملف الليبي وتوحيد الصف الفلسطيني

كتبت- رنا أسامة:

أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بالدور الذي تلعبه مصر في عدد من الملفات الإقليمية مثل ليبيا وتوحيد الصف الفلسطيني إعلان حركة حماس من القاهرة حل حكومتها في قطاع غزة واستعدادها الحوار مع حركة فتح برعاية مصرية، وكذلك إعلان القوات المسلحة الليبية اختيار مصر لإعادة تأسيس وتأهيل الجيش الليبي.

وكتب قرقاش، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "كل التقدير للدور المصري في الملف الليبي وملف توحيد الصف الفلسطيني".

وأضاف الوزير الإماراتي "القاهرة، وبهدوء المحترف، تُمارس دورها التقليدي كعنصر استقرار وبناء".

كان وزير الخارجية سامح شكري، بحث مع رئيس مجموعة الأزمات الدولية في نيويورك، آخر التطورات في الملف الليبي وسبل مكافحة الإرهاب، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد أبوزيد، إن شكري استعرض مستجدات الأزمة الليبية وجهود بلاده المبذولة لإيجاد حل سياسي سلمي لها.

من جهةٍ أخرى، أكّد "قرقاش"، في تغريدة سابقة، أن التطورات التي تشهدها غزة إيجابية وحلّ حماس للجنة الإدارية قرار صائب وفي الاتجاه الصحيح". مُضيفًا أنه "آن الأوان لسياسة التواصل بدلًا من سياسة المواجهة"، وذلك بعد بعد قرار حركة حماس بحلّ لجنتها الإدارية في القطاع.

وقالت "حماس" في بيانها إنها قامت بتلك الخطوة استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، والتي وصفتها بأنها "جاءت تعبيرًا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصًا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني، بتحقيق الوحدة الوطنية".

كما دعت حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى القطاع، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، وأبدت حماس استعدادها للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاق 2011".