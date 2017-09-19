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للرجل .. هكذا تكتشف نوع شعر حبيبتك حقيقي أم كيرياتين أم مستعار

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مصراوي Masrawy

للرجل .. هكذا تكتشف نوع شعر حبيبتك حقيقي أم كيرياتين أم مستعار

10:01 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

للرجل .. هكذا تكتشف نوع شعر حبيبتك حقيقي أم كيرياتين أم مستعار

للرجل.. "قبل ما تدبس".. ازاي تعرف نوع شعر صحبتك ال

كتبت- ميرا ماهر:

ينخدع العديد من الرجال في شعر االفتيات، من حيث النوع والطول ومدى نعومته، وذلك بعد انتشار علاج الشعر بالكيرياتين للحصول على شعر ناعم طوال الوقت، لكن سرعان ما تنكشف حقيقة شعرهن بمجرد بدء الشعر في النمو، حيث يبدأ الشعر الطبيعي في الظهور مرة أخرى، بالاضافة الى وجود علامات أخرى عن طريقها تعرف حقيقة شعر حبيبتك.

قال وليد توينز خبير الشعر والتجميل أنه يمكن معرفة نوع الشعر الحقيقي من خلال بعض الأمور ،حيث ذكر أن الشعر المعالج بالكيرياتين يمكن معرفته بمجرد نموه، حيث يظهر الشعر الجديد على طبيعته والذي يختلف في نوعيته عن الشعر المعالج.

كما أن الشعر المعالج يكون ذو ملمس فائق النعومة بشكل غير طبيعي، ويمكن للشعرة أن تتكسر بسهولة شديدة بمجرد لمسها بالأصابع.

وأما بالنسبة للشعر المستعار، يمكن اكتشافه من خلال كثافة الشعر، حيث لا تتناسب كثافته مع طوله، كما يصبح الرأس ذو شكل مربع بسبب وجود مشابك الشعر، بالإضافة إلى أنه عند فروق الشعر يمكن ملاحظة الوصلات والمشابك التي لا غنى عنها كوسيلة لتركيب الخصلات المستعارة.

 

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