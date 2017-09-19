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الرئاسة: لقاء السيسي ونتنياهو بحث سبل استئناف عملية السلام وإنشاء دولة فلسطينية

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مصراوي Masrawy

الرئاسة: لقاء ونتنياهو بحث سبل استئناف عملية السلام وإنشاء دولة فلسطينية

10:02 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرئاسة: لقاء السيسي ونتنياهو بحث سبل استئناف عملية السلام وإنشاء دولة فلسطينية

لقاء السيسي ونتنياهو

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بنيويورك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وثمن الرئيس جهود ادارة الرئيس فى هذا الشأن، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين.

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