بالفيديو .. برادلي: أهم كلمة تعلمتها بالعربية هي ' كأس العالم '

لم يتعلم الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر الكثير من الكلمات باللغة العربية، ولكنه أتقن أهم كلمة بالنسبة للمصريين.

وحل برادلي ضيفا على برنامج "The Daily Show" الذي يعد أحد أشهر البرامج التي تذاع على القنوات الأمريكية.

برادلي كان ضيف حلقة الخميس من البرنامج الذي يقدمه حاليا المذيع الساخر جون أوليفر بعد إجازة مقدمه الشهير جون ستيوارت.

وسأل أوليفر المدرب الأمريكي عن إذا ما كان نجح في اتقان اللغة العربية بعد الفترة التي قضاها مدربا للفراعنة.

وأجاب برادلي بالعربية مازحا: "شوية شوية".

قبل أن يضيف "ولكن أهم كلمة تعلمتها باللغة العربية هي كأس العالم".

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