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المنامة تتهم الدوحة باحتجاز 15 قاربًا بحرينيًا على متنها 20 بحارًا

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مصراوي Masrawy

المنامة تتهم الدوحة باحتجاز 15 قاربًا بحرينيًا على متنها 20 بحارًا

09:46 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

المنامة تتهم الدوحة باحتجاز 15 قاربًا بحرينيًا على متنها 20 بحارًا

العميد الركن بحري علاء عبدالله

(أ ف ب):

اتهمت المنامة السلطات القطرية، الإثنين، باحتجاز قوارب صيد بحرينية على متنها 20 بحارا، في وقت تمر العلاقات بين الدولتين الخليجيتين بازمة دبلوماسية كبرى قطعت على اثرها العلاقات منذ اكثر من ثلاثة أشهر.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها إن قطر قامت خلال اليومين الماضيين "باحتجاز ثلاثة قوارب بحرينية، على متنها 16 بحارا".

وأضافت نقلًا عن العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل في المملكة، أن عملية الاحتجاز الأخيرة تزيد "عدد القوارب التي تحتجزها قطر إلى 15 قاربًا بالإضافة إلى 20 بحارا".

ولم يحدد المصدر تاريخ توقيف البحارة الأربعة الآخرين، لكنه قال ان بعض القوارب البحرينية لدى قطر جرى احتجازها العام 2009.

وذكر أن قيادة خفر السواحل في البحرين تتابع "إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين"، من دون أن يحدد سبب توقيف البحارة واحتجاز القوارب.

وخاضت البحرين وقطر الجارتين منذ عقود عدة صراعات حدودية حول جزر قريبة من الدولتين وحول حدود المياه الإقليمية لكل منهما.

والعلاقات بين المنامة والدوحة مقطوعة منذ الخامس من يونيو الماضي حين اتخذت البحرين الى جانب المملكة ودولة الإمارات ومصر قرارًا بوقف التعامل الدبلوماسي مع قطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.

وتنفي الدوحة الاتهام الموجه اليها، وتقول إن الدول الأربع تحاول فرض سياسية خارجية محددة عليها.

وإضافة إلى قطع العلاقات، اتخذت هذه الدول بحق قطر اجراءات عقابية بينها إغلاق الحدود البحرية والجوية أمام طائراتها ومراكبها.

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