"مصر للطيران" تسير 12 رحلة جوية لعودة 2240 حاجا اليوم

كتب- طه عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء 12 رحلة جوية لعودة 2240 حاجا بعد أدائهم مناسك الحج، وذلك في إطار جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظم 6 رحلات جوية من المدينة المنورة لعودة 1340 حاجا، ومن جدة 6 رحلات جوية لعودة 900 حاجا من حجاج القرعة والبعثات والترانزيت والعمل وحج الأفراد، بإجمالي 12 رحلة جوية علي متنها 2240 حاجا.