حركة المرور: تباطؤ السير أعلى كوبري أكتوبر والقصر العيني وشارع الجامعة
حركة المرور: تباطؤ السير أعلى كوبري أكتوبر والقصر العيني وشارع الجامعة
09:22 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
كتب- فتحي سليمان:
شهدت حركة السير صباح الْيَوْمَ الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة ومعدلات سير طبيعية على كافة المحاور بالقاهرة الكبرى باستثناء بعض الطرق وسط تدعيمها بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال وحوادث تقع أعلى المحاور.
وظهرت كثافات متوسطة بشارع صلاح سالم في الاتجاهين من منزل الطيران حتى مطار القاهرة نتيجة دخول الموظفين أماكن عملهم.
كما ظهرت كثافات متحركة بالكورنيش في الاتجاهين من أمام ماسبيرو، حتى نفق كمال الدين وكذا من فم الخليج وحتى القصر العيني.
وتباطئت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين نتيجة العديد من الأعطال أعلى الكوبري، وتم تكثيف الخدمات والدفع بالأوناش لتيسير الحركة المرورية.
وينصح اتخاذ شارع النصر بمدينة نصر ومحور الاتوستراد بديلًا عن صلاح سالم المتجه إلى مطار القاهرة للحاق برحلات الطيران
وفِي الطريق الدائري ظهرت تكدسات بالطريق الزراعي المتجه إلى مطلع بنها.
وفِي الجيزة تكدست السيارات أعلى كوبري الجيزة المعدني وأعلى كوبري عباس للقادم من الجيزة والمتجه إلى المنيل وشارع الهرم وفيصل و الجامعة والنيل.
وتشهد باقي المحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة معدلات سير طبيعية، ولا تنصح إدارة المرور بتعديل أي مسارات لقائدي السيارات.
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