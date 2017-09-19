بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب ميكروباص على طريق ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 12 شخصا بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "بورسعيد - دمياط".

استقبل مستشفى بورسعيد العام "الأميري" كل من: "رضا محمد عبده"، 50 سنة، "إبراهيم السيد خليل"، 10 سنوات، "فاطمة السيد خليل"، 10 سنوات، "محمد إبراهيم"، 20 سنة، "كامل السيد السيد"، 24 سنة، "السيد فؤاد محمد"، 20 سنة، "محمود السعيد"، 38 سنة، "محسن السيد العربى"، 20 سنة، "مازن عثمان"، 35 سنة، "حسام نبيل مصطفى"، 30 سنة، "خالد السعيد"، 34 سنة، "محمود عوض"، 19 سنة، مصابين بإصابات مختلفة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص.

جار تقديم الإسعافات والعلاج للمصابين، وتحرر محضر بالحادث.