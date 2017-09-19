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هذه العلامات تنذر بالإصابة بألزهايمر

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مصراوي Masrawy

هذه العلامات تنذر بالإصابة بألزهايمر

09:21 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

هذه العلامات تنذر بالإصابة بألزهايمر

هذه العلامات تنذر بالإصابة بألزهايمر!

 (د ب أ) -

قالت سوزانا زاكسل، عضو الجمعية الألمانية لعلاج ألزهايمر، إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بألزهايمر من خلال ملاحظة بعض العلامات، مثل اضطرابات الذاكرة واللغة والتوجه المكاني، بالإضافة إلى التغيرات، التي تطرأ على الشخصية.

ومن الأعراض الدالة على ذلك نسيان الأسماء والعناوين والإتيان ببعض التصرفات الغريبة، كوضع حافظة النقود في الثلاجة مثلا.

وعادة ما يكون مريض ألزهايمر شارد الذهن وعصبيا، وسرعان ما يشعر بأنه مُثقل الكاهل أو أنه يتعرض للهجوم. كما يصير المريض عدوانيا بسبب المؤثرات الخارجية، كالأصوات العالية، وفي المواقف، التي تسبب له الشعور بالقلق والخوف. ويمكن تجنب السلوك العدواني للمريض من خلال توفير بيئة محيطة يسودها الهدوء والود.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي على الأقارب عرض المريض على اختصاصي أعصاب فورا للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

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مصراوي Masrawy

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