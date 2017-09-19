الحنفي يطالب بفرصة جديدة في اختبارات الحكام: «أنا مصاب» (فيديو)

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طالب الحكم الدولي محمد الحنفي، اتحاد الكرة، بإعطاء فرصة أخرى له باجراء اختبار«كوبر»، خلال شهر، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، وتم تشخيصها بشكل خاطئ.

وفشل «الحنفي» في اختبار «كوبر» الأخير الذي أجرى في أغسطس الماضي، قبل أن يفشل مرة أخرى في الاختبار الثاني يوم 15 سبتمبر الحالي، بعد تجدد الإصابة.

وقال «الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة LTC، أنه يأمل في الحصول على فرصة جديدة، مؤكدًا أن مسؤولو الجبلاية بامكانهم منحه الفرصة دون أي مشكلات قانونية، موجهًا الشكر لعصام عبد الفتاح، المشرف على لجنة الحكام.

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وأضاف، أن خروجه من القائمة الدولية سيعني نهايته كحكم، مناشدًا المسؤولين بمساندته، خاصة أنه مصاب ولا يطلب سوى العلاج ثم خوض الاختبارات.