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زعيمة ميانمار: الحكومة مستعدة لإعادة اللاجئين من بنجلاديش

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مصراوي Masrawy

زعيمة ميانمار: مستعدة لإعادة اللاجئين من بنجلاديش

08:56 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

زعيمة ميانمار: الحكومة مستعدة لإعادة اللاجئين من بنجلاديش

يانجون- (د ب أ):

قالت زعيمة ميانمار الفعلية، أون سان سو تشي، اليوم الثلاثاء إن حكومتها مستعدة لبدء عملية التحقق بهدف إعادة اي لاجئين يرغبون في العودة إلى ميانمار من بنجلاديش.

كما دعت سو تشي دبلوماسيين أجانب إلى زيارة ولاية راخين في ميانمار، قائلة إن معظم القرى لم تتأثر بالعنف.

وقالت سو تشي أمام دبلوماسيين في العاصمة نايبيداو في خطاب متلفز باللغة الإنجليزية: "الغالبية لم ينضموا إلى (موجة) النزوح الجماعي ... نريد أن نعرف لماذا يحدث هذا النزوح".

وأضافت: "هناك الكثير من الادعاءات والادعاءات المضادة".

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مصراوي Masrawy

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