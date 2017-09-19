"شاي الجبنة".. مشروب تايواني يغزو العالم

كتب - هشام عواض:

"الشاي مزاج"، جملة نرددها للدلالة على مدى عشقنا للشاي بأنواعه المختلفة، إلا أن هناك طريقة جديدة ومختلفة لعمله، ورغم غرابتها إلا أنها نالت شهرة واسعة وانتقلت لأكثر من بلد .

بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن شهرة "شاي الجبن" cheese tea آخذة في الانتشار في العديد من الدول، وأخرها بريطانيا.

وشاي الجبن، مكون من الجبن السائلة الخفيفة وتوضع على الشاي المثلج "الأيس تي"، وعلى الرغم من غرابة المكونين مع بعضهما إلا أن هناك إقبال كبير على هذا المشروب.

وظهر هذا الشاي في تايوان، ونال شهرة واسعة، ومنها انتقل إلى هونج كونج وإندونيسيا وسنغافورة والصين ونيويورك أيضاً، إلا أنه مؤخرًا أُعلن عن أنه سوف يباع هذا الشاي في بريطانيا، والتي تعرف بنوع شايها التقليدي "الشاي الإنجليزي".

ويقدم شاي الجبن، من نكهات مختلفة منها الشاي الأخضر والشيكولاته والكراميل، وتضاف الجبنة السائلة على الشاي مثل طريقة عمل الشاي بحليب.