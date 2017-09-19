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بدء لقاء تشاوري بين قادة مجموعة الساحل مع مسؤولين دوليين في نيويورك

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مصراوي Masrawy

بدء لقاء تشاوري بين قادة مجموعة الساحل مع مسؤولين دوليين في نيويورك

07:36 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

بدء لقاء تشاوري بين قادة مجموعة الساحل مع مسؤولين دوليين في نيويورك

نيويورك- (أ ش أ):

بدأت أعمال لقاء تشاوري بين قادة مجموعة الساحل الخمس مع مسؤولين دوليين، فجر اليوم الثلاثاء في نيويورك.

وأفادت الإذاعة الموريتانية بأن اللقاء يشارك فيه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى جانب رؤساء تشاد ادريس ديبي، والنيجر محمد يوسفو، ومالي إبراهيم ابوبكر كيتا، وبوركينا فاسو روك مارك كابوريه، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد الأفريقي رئيس غينيا ألفا كوندي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موجريني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يهدف اللقاء إلى حشد الدعم لمجموعة الساحل الخمس التي تلعب دورا استراتيجيا مهما في منطقة الساحل والعالم، ويسعى قادة مجموعة الساحل الأفريقي إلى حشد الدعم لمشروع قوة عسكرية لمواجهة الإرهاب الذي يهدد الدول جنوب الصحراء.

وحصلت مجموعة الساحل على خمسة وخسمين مليون يورو من أصل أربعمائة مليون للمشروع الذي يعلق عليه أبناء الساحل الأفريقي اهتماما كبيرا ويأملون من المجتمع الدولي دعم المجموعة التي شكلت الأيام الماضية أول نواة لقوة يعلقون عليها آمالا كبيرا في مواجهة الإرهاب.

 

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