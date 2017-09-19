اللجنة الأولمبية تكشف أسباب إيقاف حمادة المصري (فيديو)

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قال ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، إنه تم إيقاف عضوية حمادة المصري عضو المجلس، بسبب تصريحاته المسيئة للجنة، واتهامه لها بأخذ الأوامر من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف «الششتاوي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه في حالة ثبوت إدانة «المصري» بعد خضوعه للجنة التحقيق، سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بحسب اللوائح.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، أمس الاثنين، إيقاف عضوية حمادة المصري عضو المجلس، بسبب أفعاله التي وصفت بأنها تسيء إلى المجلس.

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وجاء ذلك في بيان رسمي من اللجنة، قالت فيه إنها عقدت اجتماعًا طارئًا بتاريخ ١٨ سبتمبر، وبإجماع كل الحاضرين حيث تعدى عدد الثلثين، وتقرر على ذلك إيقاف المصري بسبب أفعال تسيء للجنة ورئيسها وكذلك الأعضاء والهجوم عليهم في وسائل الإعلام.

وتقرر تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء المجلس ليمثل المصري أمامها، تمهيدًا لعرض أمره على الجمعية العمومية للجنة طبقًا للائحة النظام الأساسي.