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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري للجيش

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مصراوي Masrawy

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري للجيش

05:48 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري للجيش

كتب - علاء المطيري:

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، زيادة ضخمة في ميزانية الإنفاق العسكري للجيش الأمريكي، حيث اعتمد مشروع قانون يرفع حجم الإنقاق العسكري إلى 700 مليار دولار، وفقًا لـ"رويترز".

وقالت "رويترز"، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ يدعم مطالب الرئيس دونالد بزيادة الإنفاق العسكري لتقوية الجيش، لكنه يمثل مقدمة لمعركة سياسية حول الإنفاق الحكومي أواخر العام.

وصوت الجمهوريون على القرار بـ89 صوتًا مقابل ثمانية لتمرير القرار في ميزانية 2018.

وتضمن الميزانية الجديدة منح البنتاجون 640 مليون دولار لتمويل العمليات الخاصة به وشراء الأسلحة، بينما تعتمد 60 مليار لتمويل الصراعات في أفغانستان والعراق وسوريا وأماكن أخرى.

ومن بين البنود التي نص عليها القانون تحديد 8.5 مليار دولار لتقوية الدفاعات الصاروخية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل أزمة .

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