بالفيديو- مباحثات بين السيسي ونتنياهو في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول محادثات عامة بينها، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت متأخر الإثنين.

وذكرت الصحيفة أن السيسي عبر عن رغبته في المساعدة في دعم جهود السلام بين إسرائيل وفلسطين والمنطقة، مشيرة إلى أنهما أجريا مناقشات عامة حول المشكلات التي تواجه المنطقة في أول اجتماع علني بينهما".

وذكرت الصحيفة، أن الاجتماع تم في الفندق الذي يقيم فيه الرئيس المصري في نيويورك وأنه استمر على مدى ساعة ونصف، وأن المحادثات جرت عبر مترجم.

وبحث السيسي ونتنياهو تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، ومباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.