أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

واشنطن تنهي العمل بقانون يسمح لمواطني السودان بالبقاء مؤقتًا في أمريكا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

واشنطن تنهي العمل بقانون يسمح لمواطني السودان بالبقاء مؤقتًا في أمريكا

05:25 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

واشنطن تنهي العمل بقانون يسمح لمواطني السودان بالبقاء مؤقتًا في أمريكا

واشنطن- (أ ش أ):

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء العمل بقانون كان يسمح للمواطنين السودانيين بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة بصفة مؤقتة، بسبب الأوضاع غير المستقرة.

وذكر بيان لإدارة الأمن القومي -أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أنه تم تجديد حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفائدة مواطني جنوب السودان إلى منتصف 2019 بسبب النزاع المسلح، في حين لم يتم التجديد للرعايا السودانيين.

وكان من المفترض أن تنتهي المدة في 2 نوفمبر المقبل لمواطني كلا البلدين.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • - مباحثات بين ونتنياهو في نيويورك بشأن القضية الفلسطينية

    أخبار

  • الرئيس الإيراني: واشنطن ستدفع ثمنا فادحا حال الانسحاب من الاتفاق النووي

    أخبار

  • مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تيلرسون باقٍ في منصبه

    أخبار

  • البيت الأبيض: لم نغير موقفنا من اتفاقية باريس للمناخ

    أخبار

إعلان

e886c99390.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا