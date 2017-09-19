واشنطن تنهي العمل بقانون يسمح لمواطني السودان بالبقاء مؤقتًا في أمريكا

واشنطن- (أ ش أ):

قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء العمل بقانون كان يسمح للمواطنين السودانيين بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة بصفة مؤقتة، بسبب الأوضاع غير المستقرة.

وذكر بيان لإدارة الأمن القومي -أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- أنه تم تجديد حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفائدة مواطني جنوب السودان إلى منتصف 2019 بسبب النزاع المسلح، في حين لم يتم التجديد للرعايا السودانيين.

وكان من المفترض أن تنتهي المدة في 2 نوفمبر المقبل لمواطني كلا البلدين.