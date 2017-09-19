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الثلاثاء.. محاكمة 30 متهما في قضية "خلية أوسيم"

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مصراوي Masrawy

الثلاثاء.. محاكمة 30 متهما في قضية "خلية أوسيم"

05:30 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

كتب -صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقضية "خلية أوسيم".

ووجهت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بعدة اتهامات منها: تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.

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