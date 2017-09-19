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القوات العراقية تنتشر في مدينة كركوك عقب اشتباكات بين التركمان والأكراد

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تنتشر في مدينة كركوك عقب اشتباكات بين التركمان والأكراد

05:20 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

القوات العراقية تنتشر في مدينة كركوك عقب اشتباكات بين التركمان والأكراد

بغداد- (أ ش أ):

انتشرت قوات الأمن العراقية في مدينة كركوك عقب اشتباكات بين التركمان والأكراد قبل الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع في 25 سبتمبر الجاري.

وأقامت قوات الأمن - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) -اليوم الثلاثاء، نقاط تفتيش في أنحاء المدينة بعد مقتل كردي في اشتباك مع حراس مكتب حزب سياسي تركماني في كركوك.

وكان قد أصيب أستاذ جامعي مؤيد لاستقلال كردستان العراق- في وقت سابق - من جراء انفجار في سيارته بمدينة كركوك شمالي البلاد.

كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس امرا بايقاف اجراءات استفتاء إقليم كردستان.

كما دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحى، الإقليم الكردى بالعراق، إلى إلغاء استفتاء الانفصال عن الإدارة المركزية فى بغداد.

وتتجه الأنظار محليا ودوليا إلى الاستفتاء الذي يعتزم اقليم كردستان تنظيمه يوم 25 سبتمبر الحالي حول الانفصال عن العراق، رغم رفض بغداد له والتحذيرات التي وجهتها معظم القوى الكبرى منه.

 

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