سحر نصر: إشادة واسعة من رجال الأعمال الأمريكيين بمناخ الاستثمار في مصر

نيويورك- (أ ش أ):

أشاد عدد كبير من رجال الآعمال الأمريكيين بمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي شهدتها مصر، مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب عوائدها، خاصة ما يتعلق منها بتيسير الإجراءات وإزالة البيروقراطية عقب وضع منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار، معربين عن سعادتهم بقانون الاستثمار الجديد والثقة الراهنة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقا لما أفادت به وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر.

وقالت نصر، إنها شاركت خلال زيارتها الراهنة لنيويورك في عدة اجتماعات مع مستثمرين أمريكيين كان بعضها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المستثمرين الأمريكيين الذين سبق لهم مقابلة الرئيس عدة مرات، مشيرة إلى أن بعضهم مستثمرين بالفعل في مصر ويرغبون في زيادة استثماراتهم والبعض الاخر يستثمرون لأول مرة، موضحة أن استثمارات هؤلاء جميعا في مجالات الاغذية والادوية والبترول والصناعة والقطاع المالي والمصرفي والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وغيرها.

وأضافت أن المستثمرين اطمأنوا من الرئيس السيسي عن ما يرغب في تحقيقه المستثمر الأجنبي، وتأكدوا أن هناك سياسات اقتصادية واضحة الرؤية وأن هناك مشاركة واسعة من القطاع الخاص ودعم للحوافز.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مساء أمس الاثنين للوفد الصحفي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الراهنة لنيويورك، وذكرت أنه تم اطلاع المستثمرين على الخريطة الاستثمارية التي تتضمن مشروعات قناة السويس والمدن الجديدة وفي العديد من المحافظات وفي مقدمتها صعيد مصر، وكذلك مشروع المليون ونصف مليون فدان التي يجرى استصلاحها في إطار مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد لهم أن السوق المصري كبير، وأن اتفاقيات التجارة الحرة ستتيح لهم التصدير إلى أفريقيا وآسيا عبر مصر، خاصة في ظل الإنجازات التي شهدتها مصر في إنشاء الطرق والموانيء.