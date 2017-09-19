"الجنايات" تستكمل محاكمة نجل خيرت الشاطر في "التخابر مع حماس"

كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات إعادة إجراءات محاكمة الحسن نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام بقضية التخابر مع حماس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي، وأحمد رضا.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على 34 متهما في قضية التخابر مع حماس بمعاقبة حضوريا، كلا من: محمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجي، القيادي بالجماعة، وأحمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا وغيابيا على السيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبو بكر حمدي كمال مشالي، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات، بالإعدام شنقا.

عاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلا من محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، القيادي الإخواني، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ومحيى حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن على سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين في الخارج‏، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسنين، وجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد الدراوي، صحفي، وسامي أمين حسين السيد، وكمال السيد محمد، وخليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر.

وقضت المحكمة بالسجن على كل من محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن ٧ سنوات، وبانقضاء الدعوى عن المتهم فريد إسماعيل، لوفاته، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من دعاء رشاد، لرفعها من غير ذي صفة.