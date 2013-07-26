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حزب العدل ببنى سويف يطالب بتفويض السيسي للقضاء على الارهاب

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حزب العدل ببنى سويف يطالب بتفويض السيسي للقضاء على الارهاب حزب العدل ببنى سويف يطالب بتفويض السيسي للقضاء على الارهاب

حزب العدل

وزع حزب العدل ببنى سويف منشورا تضمن تفويض الجيش فى حربة على الارهاب من قراءتها للمشهد السياسى وبعد مناقشات استمرت اكثر من ساعتين قررت أمانة الحزب بالإجماع مشاركة أمانة بني سويف فى تلبية نداء الوطن وخوف عليه من الإرهاب الداخلى والترويع للآمنين فنحن فى لحظه تاريخيه لا تحتمل أنصاف الحلول وحضر.

وأضاف البيان قاشئلا : حانت النهاية لأفكار ظلامية ولأعضاء مسلوبى الإرادة ولجماعة خائنة متآمرة على شعبها، تبيع نفسها للنخاسين فى أمريكا والغرب وتبيع وطنها بخسًا مقابل دراهم ومقاعد حكم!

وقال احمد فتحى منسق حزب العدل ان النهاية لتنظيم سرى تحت الأرض، سردابى يصنع من أعضائه مَرْضَى بالفِصام فى الشخصية، وكذابين محترفين حمَّالى وجوه متعددة وأقنعة كاذبة.
> واضاف حانت النهاية لهذه الجماعة التى لا تنتمى إلى ، ولا تعترف بها وطنًا وتكره الأوطان ومستعدة لتحرق بلدها إذا لم تتمكن من نهبه وحكمه، وتقتل شعبا لأنه يرفض أن يحكمه خونة وقتلة.

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أونا

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