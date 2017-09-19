أسامة نبيه: شريف إكرامي سيظل حارسًا للمنتخب (فيديو)

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قال أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب الوطني، إن شريف إكرامي، حارس مرمى كبير، ومر عليه كثير من الظروف والصعوبات في وقت سابق وتخطاها، مشيرًا إلى أنه واحدًا من عناصر المنتخب الأساسية والمؤثرة.

وكان إكرامي، قد تسبب في الهدف الثاني للترجي التونسي، في شباك الأهلي بعد أن سقطت من يده الكرة بشكل غريب، وهو ما تسبب في تعرضه لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتابع نبيه، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف»، الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن إكرامي من القوام الأساسي للمنتخب، وسيتواجد مع الفريق في المرحلة المقبل، وسيظل متواجدًا، مضيفًا أنه ارتكب خطأ وارد في كرة القدم، وأن جهاز الفراعنة لا يتعامل مع اللاعبين بالقطعة.