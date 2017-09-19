شادي محمد يفتح النار على «القيعي»: الكلام في الانتخابات دلوقتي «خيانة»

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قال شادي محمد، مدافع الأهلي السابق، إن أى شخص منتمي للنادي الأحمر يتحدث حاليًا عن الانتخابات المقبلة والفريق يستعد لمواجهة غاية في الأهمية أمام الترجي التونسي، هو «خائن».

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن البعض يتحدث عن الانتخابات حاليًا وفقًا لمصالحه الشخصية، مشيرًا إلى أنه كلاعب له تاريخ كبير في النادي الأهلي، لن يضع صورة مرشح على صدره، ولن يفعل ذلك يومًا.

وأشار إلى أن قناة «الأهلي» خاصة بالنادي، ومن الطبيعي أن تدعم كل فرد داخل النادي، ولم أر أحد يومًا على شاشاتها يهاجم مجلس الإدارة مثلما يحدث ببرنامج «ملك وكتابة»، الذي يقدمه عدلي القيعي.

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