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مركز أمريكي: الإعصار "ماريا" يشتد إلى عاصفة من الفئة الخامسة

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مصراوي Masrawy

مركز أمريكي: الإعصار "ماريا" يشتد إلى عاصفة من الفئة الخامسة

02:12 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

واشنطن- (د ب أ):

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير مساء الاثنين، إن الإعصار "ماريا" اشتدت قوته وأصبح عاصفة من الفئة الخامسة.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار في الاتجاه الشمالي الغربي فوق جزيرة دومينيكا وجزر ليوارد المجاورة، ثم يتوجه الى بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية ليلة اليوم الثلاثاء.

من جانبه، وافق الرئيس الأمريكي دونالد على إعلان الطوارئ بجزر فيرجن الأمريكية.

وحذر المركز من "موجات كبيرة ومدمرة" وتدفق الأمواج التى تهدد الحياة في مركز الإعصار، ويمكن أن تتعرض الجزر المحيطة الى أمطار قوية بما فيه الكفاية لانتاج الفيضانات والإنهيارات الطينية التي تهدد الحياة.

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