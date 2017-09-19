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ضبط طالب ينتحل صفة طبيب في مستشفى مركزي ببني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب ينتحل صفة طبيب في مستشفى مركزي ببني سويف

01:55 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ضبط طالب ينتحل صفة طبيب في مستشفى مركزي ببني سويف

بني سويف- أحمد كامل:

كشفت زيارة مفاجئة للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على مستشفى سمسطا المركزي، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، عن تواجد طالب بكلية الطب يرتدي "بالطو" أبيض وينتحل صفة طبيب داخل المستشفى.

وتبين أنه أثناء تفقد وكيل وزارة الصحة ببني سويف لمستشفى سمسطا، فوجىء بارتباك أحد الأشخاص الذي يرتدي زي طبيب داخل قسم الاستقبال بالمستشفى، وبسؤاله عن أسمه وبياناته حاول التهرب منه.

واتصل وكيل وزارة الصحة بالشرطة التي انتقلت إلى المستشفى، وضبطت الطبيب المزيف الذي تبين أنه طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، وجاري التحقيق معه وعرضه على النيابة.

من جانبه، أمر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل وموسع في الواقعة، ومعرفة سبب تواجد طالب كلية الطب وسيره داخل المستشفى بزي الأطباء، مع إحالة طبيب النوباتجية والنائب الإداري بالمستشفى إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

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