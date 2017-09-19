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اليوم.. "الجنايات" تنظر إعادة محاكمة جرانه والمغربي بقضية الاستيلاء على أراضي الدولة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. "الجنايات" تنظر إعادة محاكمة جرانه والمغربي بقضية الاستيلاء على أراضي الدولة

01:01 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

كتب -صابر المحلاوي:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وذلك عن تهمة التربح والاستيلاء على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.

كانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانه وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم، وألغت محكمة النقض حكم البراءة، وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

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