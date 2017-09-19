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محافظ الغربية: صيانة جميع مدارس المحافظة وتشغيل 20 مدرسة جديدة

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: صيانة جميع مدارس المحافظة وتشغيل 20 مدرسة جديدة

01:02 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

محافظ الغربية: صيانة جميع مدارس المحافظة وتشغيل 20 مدرسة جديدة

طنطا- (أ ش أ):

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة بجميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها 2178 مدرسة، تضمنت صيانة الكهرباء والدهانات والصرف الصحي، وصيانة الأثاث، وزجاج الشبابيك، وتطهير خزانات المياه.

وأشار المحافظ -في تصريح الاثنين- إلى تشغيل 20 مدرسة جديدة على مستوى العشر إدارات، وجاري استكمال وبناء 37 مدرسة ما بين إنشاء كلي وتجديد وجزئي وتوسعات بتكلفة 281.31 مليون جنيه؛ للعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول.

وأضاف ضيف أنه تم تسليم جميع الكتب الدراسية لمخازن الإدارات التعليمية العشر وتوصيلها للمدارس، مؤكدا توزيع الكتب على الطلاب مع بداية أول يوم دراسي.

كما أصدر صقر تعليماته لرؤساء المدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمناطق المحيطة بأسوار المدارس حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي ومنع كتابة أي عبارات على أسوار المدارس.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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