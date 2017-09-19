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من أوسيم للساحل.. سقوط المتهم بقتل تباع خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

من أوسيم للساحل.. سقوط المتهم بقتل تباع خلال 24 ساعة

12:42 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

من أوسيم للساحل.. سقوط المتهم بقتل تباع خلال 24 ساعة

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة عن ملابسات التوصل إلى المتهم بقتل تباع بشارع ترعة نوال بمنطقة أوسيم.

كانت مشاجرة نشبت بين المجني عليه 25 سنة، ومالك جراج 23 سنة؛ بسبب إيقاف الاخير سيارة أمام الجراج، وأعاق خروج التباع بسيارته، تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها عليه بسكين محدثا إصابته التي أودت بحياته.

المصدر أشار إلى أن شاهد عيان أكد رؤيته لمالك الجراج أثناء تعديه بسكين على الضحية محدثا إصابته بجرح قطعي بالصدر، وأنه لاحظه يتخلص من سلاح الجريمة بإلقائها في الطريق العام.

وأوضح المصدر أن تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، توصلت إلى اختباء المتهم بمنطقة الساحل، لافتا بأنه تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه في أقل من 24 ساعة.

كما لفت المصدر إلى أن جهود البحث والتحري للمقدم محمد أبو القاسم، رئيس مباحث قسم أوسيم، أكدت وجود خلافات سابقة بين المجني عليه والقتيل.

 

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