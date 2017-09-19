حصاد المحترفين| التعادل يسيطر على مباريات الكبار.. وتريزيجيه يسقط مع فريقه

التحرير

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ملخص كتب - عبد الرحمن مصطفى

انتهت مباريات المحترفين المصريين، سواء في الملاعب الأوروبية أو العربية، حيث شهدت تلك المباريات مشاركة عدد كبير من لاعبينا، بينما خرج البعض الآخر من حسابات مدربيهم.

وترصد "التحرير" ملخص ما قدمه المحترفين المصريين، مع أنديتهم الأسبوع الجاري:

-شيكابالا

شارك محمود عبدالرازق "شيكابالا" في ثاني لقاءاته مع فريق الرائد السعودي، حيث تعرض فريقه للهزيمة بهدف دون رد، في المباراة التي سجل فيها الفهد الأسمر، هدفًا إلا أن الحكم ألغاه بداعِ التسلل، وعلى الرغم من ذلك استطاع اللاعب أن يظهر بصورة طيبة للغاية.

-الحضري وفتحي

شارك الثنائي مصطفى فتحي وعصام الحضري لاعبا فريق التعاون السعودي، في تعادل إيجابي لفريقهما أمام الفيحاء السعودي، حيث شارك مصطفى فتحي الذي عاد من الإصابة ليقدم مستوى مميز للغاية، بينما عصام الحضري قدم آداءً مميزًا ونجح في التصدي لانفراد في نهاية اللقاء، ليحافظ على تعادل فريقه الإيجابي.

-حسام غالي يشارك وعبدالشافي يغيب

شهدت قمة الدوري السعودي بين أهلي جدة والنصر، مشاركة قائد الأخير حسام غالي مع فريقه، بينما غاب محمد عبدالشافي عن الأهلي، لأسباب فنية.

وظهر قائد النصر حسام غالي، بآداء مميز للغاية، حيث استطاع أن يكون حلقة وصل بين الدفاع والهجوم، إلا أن فريقه اكتفى بالتعادل، ليخرجان من القمة "حبايب".

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-عمرو مرعي

شارك عمرو مرعي مهاجم فريق النجم الساحلي التونسي، مع فريقه أمام أهلي طرابلس الليبي، عندما دخل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك بسبب قلة الوقت الذي شارك فيه، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

-محمد صلاح

كعادته واصل التألق في ملاعب الدوري الإنجليزي، بعدما ظهر مع فريقه أمام بيرنلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، إلا أنه تمكن من تقديم آداء مميز للغاية، حيث استطاع أن يهز شباك الضيوف بالهدف الوحيد، الذي سجله من تسديدة رائعة.

-محمد النني

ظهر محمد النني في مباراة فريقه آرسنال أمام تشيلسي، في قمة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث شارك في آخر دقائق المباراة لذلك لم يتمكن من تقديم أي شيء يذكر.

-عمرو وردة

شارك عمرو وردة، في تعادل سلبي حققه فريقه أتروميتوس أمام لاريسا، ضمن الجولة الرابعة بالدوري اليوناني، حيث ظل في الملعب طوال المباراة، وسط آداء مميز قدمه خلال اللقاء، إلا أنه لم ينجح في مساعدة فريقه في هز شباك المنافس.

-تريزيجيه

تواجد محمود تريزيجيه أساسيًا في مباراة فريقه قاسم باشا أمام جالطة سراي، التي شهدت فوز الأخير بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، حيث لعب المباراة بأكملها إلا أنه لم يقدم أي شيء يذكر، خاصة وأنه عائد من الإصابة.