القيعي يحذر جماهير الأهلي: لا تقعوا في الفخ وتذهبوا للتتش (فيديو)

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طالب الإعلامي عدلي القيعي، جماهير الأهلي بعدم الذهاب بعدم الذهاب لملعب «مختار التتش» بالجزيرة، نافيًا تصريحاته بأن النادي الأحمر سيفتح أبواب الملعب يوم الأربعاء لدخول الجماهير.

وقال «القيعي»، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة «الأهلي»، إن تداول هذا الخبر يأتي بشكل غير بريء، ويتم الترويج له بواسطة مجموعة من الشياطين الذين يعبثون باستقرار الجماهير، والمقصود منه دفع الجماهير والنادي غير مستعد لاستقبالهم.

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وتابع: «إوعوا يا شباب تقعوا في الفخ ده، مفيش جماهير تروح التتش نهائي، كل الكلام اللي بيتقال على لساني غير حقيقي».