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هاني زادة يرد على طلب الداخلية بإعادة المباراة

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هاني زادة يرد على طلب الداخلية بإعادة المباراة هاني زادة يرد على طلب الداخلية بإعادة المباراة

التحرير

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أعرب هاني زاده عضو مجلس إدارة نادي ،عن استياءه بسبب طلب الداخلية، إعادة المباراة، اعتراضًا على بعض الاخطاء التحكيمية.

أكد زاده أن الزمالك يستحق الفوز وبجداره، وأن حكم المباراة، لم يحتسب ركلتين جزاء للابيض، متعجبًا من طلب مسئولي الداخلية بإعادة المباراة.

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وتسأل عضو مجلس القلعة البيضاء، "هل تم إعادة مباراة الزمالك والمقاصة" رغم وجود خطأ كارثي، من حكم المباراة، وأثر على نتيجة الدورى العام.

وقال زاده أن الزمالك كان الأفضل خلال المباراة، ولو تم اعادة المباراة أكثر من مرة سيحقق بها الفوز، وبنتيجة أكبر.

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التحرير

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