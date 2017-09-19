مرتضى عن إكرامي: «ما تدمروش حارس مصر» (فيديو)

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طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منتقدي شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بالكف عن مهاجمته، قائلًا :إبعدوا عن شريف إكرامي، ده جول مصر والكلام ده اتعمل قبل كده مع أحمد الشناوي».

وكان إكرامي قد تسبب في الهدف الثاني للترجي التونسي، في شباك الأهلي بعد أن سقطت من يده الكرة بشكل غريب، وهو ما تسبب في تعرضه لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن بعض الموقع سيئة السمعة تسعى لتدمير لاعبي المنتخب الوطني، نحن بشر وجميعنا مُعرضون للسهو والخطأ في كل وقت ولحظة.