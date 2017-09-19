أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
ليبراليو ألمانيا يدعون لتشجيع تركيا على إطلاق سراح بقية المعتقلين -
تركيا: حملة اعتقالات ضد 121 من موظفي الخارجية السابقين -
مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان -
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج -
القوات السورية تطلق عملية ضد داعش في البوكمال على الحدود العراقية -
استراليا ضمن أسوأ الدول في العالم بالنسبة للفصائل المهددة بالانقراض -
3 قرارات جمهورية بنزع ملكية عقار وإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة -
وزير الزراعة يحدد مستويات قبول تقاوي القطن للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سحر نصر عن البيروقراطية: دور مدام سميحة هيقل الفترة الجاية (فيديو)

Google+ Print
سحر نصر عن البيروقراطية: دور مدام سميحة هيقل الفترة الجاية (فيديو) سحر نصر عن البيروقراطية: دور مدام سميحة هيقل الفترة الجاية (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن دور "مدام سميحة" سيقل خلال الفترة القادمة، وذلك خلال تعليقها عن شكوى المستثمرين من البيروقراطية في .

وأضافت نصر، خلال لقائها بالإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "سيتم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في العمل خلال الفترة القادمة، ومدام سميحة دورها سيقل الفترة القادمة".

وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح  أكد على فتح "مركز خدمات المستثمرين" للتخلص من البيروقراطية، موضحة أنه خلال 3 أشهر سيتم ضخ استثمارات لشركات عالمية في مصر.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست

إسرائيل تكرم مصريا "لبطولته" أثناء الهولوكوست