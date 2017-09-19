سحر نصر عن البيروقراطية: دور مدام سميحة هيقل الفترة الجاية (فيديو)

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن دور "مدام سميحة" سيقل خلال الفترة القادمة، وذلك خلال تعليقها عن شكوى المستثمرين من البيروقراطية في مصر.

وأضافت نصر، خلال لقائها بالإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون": "سيتم الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في العمل خلال الفترة القادمة، ومدام سميحة دورها سيقل الفترة القادمة".

وتابعت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على فتح "مركز خدمات المستثمرين" للتخلص من البيروقراطية، موضحة أنه خلال 3 أشهر سيتم ضخ استثمارات لشركات عالمية في مصر.