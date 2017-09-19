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تعيين جابر نصار رئيسًا لقسم القانون العام بحقوق القاهرة

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تعيين جابر نصار رئيسًا لقسم القانون العام بحقوق القاهرة تعيين جابر نصار رئيسًا لقسم القانون العام بحقوق القاهرة

التحرير

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أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة السابق، رئيسا لقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة، وذلك اعتبارا من الإثنين 18 سبتمبر الجاري ولمدة 3 سنوات.

وكان الخشت قد أحال قرار تعيين الدكتور جابر نصار لنفسه، وإلى الشؤون القانونية لمراجعة القرار، وذلك بعد إثارة القرار أزمة كبيرة في الجامعة وخارجها.

ورأت الشؤون القانونية ضرورة سحب قرار نصار الذي أصدره لنفسه، باعتباره صدر بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن التعيين.

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وبناء على ما سبق تلقى رئيس الجامعة مذكرة من كلية الحقوق بشأن ترشيح أحد الأساتذة لرئاسة مجلس قسم القانون العام، لكن الخشت أصدر قرارا بتعيين جابر نصار رئيسا للقسم.

ويشار إلى أن من سلطات رئيس الجامعة اختيار أستاذ من بين أقدم 3 أساتذة يرشحهم عميد كلية الحقوق.
 

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التحرير

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