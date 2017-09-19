اتحاد صغار الفلاحين: «عاوزين أرض في الصحراء نخضرها يا ريس»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر هاشم فرج رئيس اتحاد صغار الفلاحين، وضع الفلاح المصري، موضحا أن الفلاح مات بعد ارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض أسعار الزراعات.

وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "المالك اليوم يتحكم فى المستأجر ويأخذ منه 5 آلاف جنيه فى الفدان الواحد فى العام"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص أراض فى الصحراء للفلاح الصغير وشباب الخريجين حتى نقلل البطالة وأيضا للحفاظ على الزراعة فى مصر.

شاهد أيضا

وتابع: "اتحاد العام لنقابة الفلاحين يمثل 150 نقابة على مستوى الدولة، فالفلاح الصغير هو الذى يملك أقل من 5 أفدنة أو عامل يومية أو مستأجر.