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اتحاد صغار الفلاحين: «عاوزين أرض في الصحراء نخضرها يا ريس»

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اتحاد صغار الفلاحين: «عاوزين أرض في الصحراء نخضرها يا ريس» اتحاد صغار الفلاحين: «عاوزين أرض في الصحراء نخضرها يا ريس»

التحرير

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استنكر هاشم فرج رئيس اتحاد صغار الفلاحين، وضع الفلاح المصري، موضحا أن الفلاح مات بعد ارتفاع الأسمدة وانخفاض أسعار الزراعات.

وأضاف فرج، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "المالك اليوم يتحكم فى المستأجر ويأخذ منه 5 آلاف جنيه فى الفدان الواحد فى العام"، مطالبا الرئيس عبد الفتاح بتخصيص أراض فى الصحراء للفلاح الصغير وشباب الخريجين حتى نقلل البطالة وأيضا للحفاظ على الزراعة فى .

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وتابع: "اتحاد العام لنقابة الفلاحين يمثل 150 نقابة على مستوى الدولة، فالفلاح الصغير هو الذى يملك أقل من 5 أفدنة أو عامل يومية أو مستأجر.

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التحرير

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