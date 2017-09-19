بالفيديو.. نهاية مروعة لبطل جمباز حاول تحطيم رقم قياسي

كتب - مصراوي:

حاول لاعب جمباز من كوريا الشمالية، تحطيم رقم قياسي بالقفز في الهواء، إلا أن في قفزته تسببت في حدوث كارثة له.

بحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أظهر تسجيل مصور لحظة مؤلمة، للشاب الموهوب وهو يؤدي عرضه للمرة الثانية في مهرجان للسيرك يسمى "محبوب 2017" في موسكو، للقيام بست شقلبات متتالية في الهواء، وهو رقم لم يحققه أحد من قبل.

وفي المحاولة الثانية وقعت الكارثة، حين سقط الرجل على عنقه مما آدى لكسرها، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، ولم يعرف بعد مدى خطورة إصابته.

والتقط الفيديو أحد الحاضرين للعرض بكاميراته الشخصية، بينما كان يتابع رفقة حشد كبير العرض البهلواني الذي انتهى بمأساة، ونشرته صحيفة "صن" البريطانية على موقعها الإلكتروني.