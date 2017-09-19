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صورة وخبر: بوتين يحضر مناورات "الغرب 2017" العسكرية

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: بوتين يحضر مناورات "الغرب 2017" العسكرية

12:15 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

بوتين وشويجر (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

واصلت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات "الغرب 2017" التي انطلقت من 14 سبتمبر الجاري، وقامت، الإثنين، بتنفيذ مهام متزامنة في 3 ميادين على جبهة يبلغ امتدادها حوالي 600 كلم".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الروس المشاركين في المناورات الاستراتيجية المشتركة " الغرب ــ 2017" مُنحوا شارات تكريم تذكارية باسم وزارة الدفاع البيلاروسية.

يُذكر أن مناورات "الغرب - 2017 " الاستراتيجية المشتركة بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية بدأت في الفترة 14 سبتمبر الجاري وتنتهي 20 سبتمبر.

وشارك فيها 12700 ألف جندي، وحوالي 70 طائرة ومروحية ونحو680 وحدة من التقنيات العسكرية، بما في ذلك 250 دبابة و 200 مدفع وراجمة صواريخ ومدفع هاون.

وجرت المناورات تحت قيادة رئيسي هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية.

وشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شيوجو المناورات المشتركة.

وفي منطقة ليننجراد الروسية التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لبوتين أثناء مراقبة التدريبات العسكرية وإلى جواره وزير الدفاع سيرجي شويجر.

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