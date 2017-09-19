10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نتائج المرحلة الأخيرة من مناورات "الغرب 2017" كانت إيجابية، وأكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أن بلاده لا تؤيد استفتاء إقليم كردستان العراق، وشدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها.

1-بوتين: نتائج المرحلة الأخيرة من مناورات "الغرب 2017" إيجابية



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيفية



قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن نتائج المرحلة الأخيرة من مناورات "الغرب 2017" كانت إيجابية، وفقًا لقائد قوات المنطقة العسكرية الغربية الروسية، الفريق أول أندريه كارتابولوف.

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2- وزير الدفاع البريطاني: لا نؤيد استفتاء استقلال إقليم كردستان



وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون - أرشيفية

أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، إنه لا يوجد إجراء استفتاء إقليم كردستان، وأنه سيتجه لإربيل اليوم للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وإبلاغه بذلك، مضيفًا: "لا نؤيد استفتاء استقلال إقليم كردستان".

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3- شكري: مستعدون للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13



وزير الخارجية سامح شكري - أرشيفية

أكد وزير الخارجية سامح شكري استعداد الدول الأربع للحل السياسي إذا التزمت قطر بتنفيذ المطالب الـ 13

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4- قرقاش عن تخلي حماس عن إدارة غزة: "قرار صائب"



وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش - أرشيفية

أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن التطورات التي تشهدها غزة إيجابية بعد قرار حركة حماس بحلّ لجنتها الإدارية في القطاع، مشيرًا إلى أن ما قامت به حماس هو قرار صائب وفي الإتجاه الصحيح".

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5- وزير الخارجية السعودي: حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها



وزير الخارجية السعودي عادل الجبير - أرشيفية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، وأضاف: "الأزمة مع قطر بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة".

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6- وزير الطاقة الأمريكي: نؤيد جهود وكالة الطاقة الذرية للتحقق من التزام طهران النووي



وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري - أرشيفية

أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد جهود وكالة الطاقة الذرية، وتشجيعها على ممارسة سلطاتها الكاملة للتحقق من التزام إيران بخطة العمل النووية الشاملة، مضيفا أن واشنطن لن تقبل بصفقة ضعيفة أو غير مراقبة بشكل كامل مع طهران.

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7- الرئيس الإيراني: واشنطن ستدفع ثمنا فادحا حال الانسحاب من الاتفاق النووي



الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفة

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من أن واشنطن ستدفع ثمنا فادحا في حالة مضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع طهران.

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8- شيخ قبائل "آل مُرة": الحاكم الفعلي لقطر هم "الإخوان"



شيخ قبائل "آل مُرة" طالب بن محمد بن شريم - أرشيفية

قال شيخ قبائل "آل مُرة"، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، إن إمارة تميم بن حمد آل ثاني لقطر "صورية"، وأن صانع القرار الفعلي في الدوحة في الوقت الراهن هم "الإخوان المسلمين".

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9- مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: تيلرسون باقٍ في منصبه



مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي - أرشيفية

نفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ما يتردد من تكهنات حول شغلها منصب وزير الخارجية خلفا للوزير الحالي ريكس تيلرسون بسبب خلافاته العلنية مع الرئيس دونالد ترامب.

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10- الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: أخشى أن يقترن اسم القطريين بالإرهاب



الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر - أرشيفية

قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) إن النظام القطري جعل الأوضاع في البلاد على حافة الكارثة، مضيفًا: "أخشى أن يقترن اسم القطريين بالإرهاب".

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