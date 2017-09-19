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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:02 ص الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها احتجاز قطر زوارق بحرينية وطرد سفير من إسبانيا، علاوة على ارسال الولايات المتحدة جنود اضافية إلى أفغانستان.

1- أمريكا ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

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وصول قوات أمريكية إلى أفغانستان (أ ف ب)

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن جيمس ماتيس، وزير الدفاع، أعلن عن إرسال أكثر من ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان.

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2- قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا

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فرقاطة عسكرية قطرية في مياه الخليج العربي (أ ف ب)

أعلن قائد خفر السواحل البحرينية العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي، الاثنين، أن السلطات القطرية احتجزت 3 قوارب بحرينية خلال اليومين الماضيين على متنها 16 بحارًا.

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3- إسبانيا تطرد سفير كوريا الشمالية

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زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون (أ ف ب)

أمرت إسبانيا السفير الكوري الشمالي بمغادرة مدريد قبل 30 سبتمبر، معلنة إياه: "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك ردًا على التجارب النووية والصاروخية التي اجرتها بيونج يانج.

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4- القوات العراقية تتقدم باتجاه معقل للجهاديين قرب الحدود السورية

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القوات العراقية تستعد للهجوم على مواقع داعش (أ ف ب)

بدأت القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي استعداداتها للهجوم على آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الغربية الحدودية مع سوريا، وفق ما لاحظ مراسل لوكالة فرانس برس.

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5- الرئيس الصينى يناقش مع تفاصيل زيارته المرتقبة لبكين

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 الرئيسان الصينى شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

بحث الرئيسان الصينى شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب الزيارة المرتقبة للأخير إلى الصين قبل نهاية العام الجاري والأوضاع المتأزمة في شبه الجزيرة الكورية فى محادثة هاتفية تمت بينهما.

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