حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها احتجاز قطر زوارق بحرينية وطرد سفير كوريا الشمالية من إسبانيا، علاوة على ارسال الولايات المتحدة جنود اضافية إلى أفغانستان.

1- أمريكا ترسل أكثر من 3 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان

وصول قوات أمريكية إلى أفغانستان (أ ف ب)

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن جيمس ماتيس، وزير الدفاع، أعلن عن إرسال أكثر من ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- قطر تحتجز 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا

فرقاطة عسكرية قطرية في مياه الخليج العربي (أ ف ب)

أعلن قائد خفر السواحل البحرينية العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي، الاثنين، أن السلطات القطرية احتجزت 3 قوارب بحرينية خلال اليومين الماضيين على متنها 16 بحارًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- إسبانيا تطرد سفير كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون (أ ف ب)

أمرت إسبانيا السفير الكوري الشمالي بمغادرة مدريد قبل 30 سبتمبر، معلنة إياه: "شخصا غير مرغوب فيه"، وذلك ردًا على التجارب النووية والصاروخية التي اجرتها بيونج يانج.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- القوات العراقية تتقدم باتجاه معقل للجهاديين قرب الحدود السورية

القوات العراقية تستعد للهجوم على مواقع داعش (أ ف ب)

بدأت القوات العراقية مدعومة بفصائل الحشد الشعبي استعداداتها للهجوم على آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الغربية الحدودية مع سوريا، وفق ما لاحظ مراسل لوكالة فرانس برس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- الرئيس الصينى يناقش مع ترامب تفاصيل زيارته المرتقبة لبكين

الرئيسان الصينى شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

بحث الرئيسان الصينى شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب الزيارة المرتقبة للأخير إلى الصين قبل نهاية العام الجاري والأوضاع المتأزمة في شبه الجزيرة الكورية فى محادثة هاتفية تمت بينهما.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا