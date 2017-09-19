اندلاع حريق في قطار بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

اندلع حريق، مساء الإثنين، في إحدى عربات قطار 89 المتجه من أسوان إلى القاهرة، في المسافة الواقعة بين محطتي سلوا والكاجوج بمحافظة أسوان، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقى مدير أمن أسوان، اللواء فتح الله حسني، إخطارًا من العميد محمود عوض، مدير المباحث الجنائية، بالحريق وتطوراته، فيما لا تزال عملية السيطرة على النيران جارية.