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بمشاركة كريم حافظ لانس يفوز على كويفيلي بهدفين

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بمشاركة كريم حافظ لانس يفوز على كويفيلي بهدفين بمشاركة كريم حافظ لانس يفوز على كويفيلي بهدفين

التحرير

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حقق فريق لانس الفرنسي فوزًا على نظيره فريق كويفيلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية وشارك اللاعب المصري كريم حافظ في تلك المباراة كأساسي مع لانس حتى صافرة انتهاء اللقاء.

سجل هدفي لانس كلًا من جيان بيليجريد وموسى مازوا في الدقيقة 69 و90 من عمر المباراة وشهدت المباراة حصول لاعب لانس سليمان ديارا على بطاقة حمراء في الدقيقة 89 بعد حصوله على بطاقتين صفراويتين.

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ويُعد ذلك الفوز هو الأول لفريق لانس هذا الموسم وأصبح رصيده 3 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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التحرير

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