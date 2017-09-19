مرتضى منصور يرد على الداخلية: «الكلام ده في الأفراح» (فيديو)

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علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي أكدت نية نادي الداخلية تقديم شكوى ضد محمد معروف حكم مباراته أمام الفريق الأبيض، بسبب احتسابه ركلة جزاء غير صحيحة، ووصف ذلك بأنه فتح الباب للمنافس لتحقيق الفوز.

وقال «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، «مفيش حاجة إسمها فتحت، الكلام ده يتقال في الأفراح، الداخلية قدم مباراة غاية في السوء، الكلام ده عيب».

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن فريقه استحق ركلة جزاء أخرى بعد لمسة الكرة يد مدافع الداخلية بشكل واضح.